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Usa concedono deroga di 30 giorni sul petrolio russo

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Gli Stati Uniti hanno concesso una deroga di 30 giorni alle sanzioni per permettere l’acquisto di petrolio russo rimasto bloccato in mare. La decisione è arrivata mentre le tensioni legate alla guerra con l’Iran e i problemi nel traffico nello Stretto di Hormuz hanno spinto al rialzo i prezzi dell’energia.

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