Usa concedono deroga di 30 giorni sul petrolio russo

Gli Stati Uniti hanno concesso una deroga di 30 giorni alle sanzioni per permettere l’acquisto di petrolio russo rimasto bloccato in mare. La decisione è arrivata mentre le tensioni legate alla guerra con l’Iran e i problemi nel traffico nello Stretto di Hormuz hanno spinto al rialzo i prezzi dell’energia.
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