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Trump balla col pugile Jake Paul e lo lancia in politica

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Il presidente statunitense Donald Trump ha appoggiato ufficialmente il pugile e influencer Jake Paul per un futuro ruolo in politica. L'annuncio è avvenuto nel corso di un evento pubblico a Hebron, nel Kentucky. In un video diffuso sui social, i due sono stati ritratti mentre eseguono insieme i passi della "Trump dance" sulle note dei Village People.

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