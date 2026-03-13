Trump balla col pugile Jake Paul e lo lancia in politica

Il presidente statunitense Donald Trump ha appoggiato ufficialmente il pugile e influencer Jake Paul per un futuro ruolo in politica. L'annuncio è avvenuto nel corso di un evento pubblico a Hebron, nel Kentucky. In un video diffuso sui social, i due sono stati ritratti mentre eseguono insieme i passi della "Trump dance" sulle note dei Village People.
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