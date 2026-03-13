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Missili iraniani su Israele, decine di feriti nel nord

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Una raffica di missili lanciati dall’Iran ha colpito nella notte il nord di Israele, ferendo oltre 50 persone e danneggiando diverse abitazioni, tra cui nel villaggio di Zarzir vicino a Nazareth. La maggior parte dei feriti ha riportato lesioni lievi mentre il conflitto in Medio Oriente continua ad intensificarsi.

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