Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha ucciso otto persone, secondo quanto riportato dai media statali. Il ministero degli Esteri di Damasco ha ribadito la sua "ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme", sottolineando che "tali crimini non dissuaderanno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e assicurare alla giustizia i responsabili".
Prossimi video
Lunedì Netanyahu negli Usa per la fase 2 del piano di pace
Mondo
Zelensky: piano pace pronto all'80% entro fine anno a Miami
Mondo
Siria, esplosione in una moschea a Homs: morti e feriti
Mondo
Praga, la tradizionale nuotata nel fiume Moldava
Mondo
Arresto Alberto Trentini, oltre 400 giorni di detenzione per il nostro connazionale arrestato a Caracas
Mondo
Thailandia-Cambogia, ripresi i raid, cresce la tensione
Mondo
Ucraina, attacco missilistico russo a Uman
Mondo