Siria, esplosione in una moschea a Homs: morti e feriti

Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha ucciso otto persone, secondo quanto riportato dai media statali. Il ministero degli Esteri di Damasco ha ribadito la sua "ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme", sottolineando che "tali crimini non dissuaderanno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e assicurare alla giustizia i responsabili".