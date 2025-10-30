Regno Unito, Re Carlo avvia il processo per togliere titoli ad Andrea

Famiglia Virginia Giuffre: “Con sua verità e coraggio ha fatto cadere un principe”



"Oggi, una ragazza americana comune, di una famiglia americana comune, ha fatto cadere un principe britannico con la sua verità e il suo straordinario coraggio”, hanno dichiarato il fratello di Virginia Giuffre, Skye Roberts, e la cognata Amanda, dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulla revoca dei titoli reali al principe Andrea e il suo imminente trasferimento dal Royal Lodge. Giuffre, che si è tolta la vita all’inizio dell’anno, aveva accusato Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne. Accuse che il duca ha sempre negato. "Virginia Roberts Giuffre, nostra sorella, una bambina quando fu aggredita sessualmente da Andrea, non ha mai smesso di lottare per ottenere giustizia per ciò che le era accaduto e per le innumerevoli altre vittime come lei - si legge ancora nella dichiarazione - Oggi dichiara la sua vittoria. Noi, la sua famiglia, insieme alle altre sopravvissute, continueremo la battaglia di Virginia e non ci fermeremo finché la stessa responsabilità non sarà estesa a tutti gli abusatori e complici legati a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell".

I repubblicani vogliono portare in tribunale Andrea



Andrea potrebbe anche trovarsi ad affrontare un procedimento giudiziario per accuse di abusi sessuali, per le accuse di abusi sessuali, corruzione e cattiva condotta in una carica pubblica. Il gruppo anti-monarchica Republic, guidata da Graham Smith, ha incaricato uno studio legale di valutare la possibilità di promuovere un’azione penale, come previsto dalla normativa britannica, alla luce degli scandali che lo hanno travolto. Il gruppo in passato aveva già sollecitato senza esito un intervento della polizia, in particolare in relazione alle accuse di abusi sessuali avanzate nei suoi confronti dalla defunta Virginia Giuffre. Accuse che sono ritornate con forza dopo la pubblicazione delle memorie postume della grande accusatrice del principe, col libro “Nobody's Girl”. Smith ha definito “debole e inadeguata” la risposta delle istituzioni britanniche alla vicenda. Intanto il Public Accounts Committee, organismo del parlamento che controlla le spese del governo, ha scritto al ministero del Tesoro e al Crown Estate, che gestisce il patrimonio della Corona, chiedendo spiegazioni sul mancato pagamento dell'affitto per oltre venti anni da parte di Andrea per la dimora di Royal Lodge a Windsor.