Regno Unito, Re Carlo avvia il processo per togliere titoli ad Andrea

Regno Unito, Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli ad Andrea

Mondo
©Ansa

Lo ha annunciato Buckingham Palace. D’ora in poi il fratello di Re Carlo III sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Inoltre dovrà lasciare la dimora di Royal Lodge a Windsor

Re Carlo III ha avviato il processo "formale" per rimuovere i titoli del principe Andrea, coinvolto negli scandali negli scandali legati anche ai suoi rapporti con il defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che, da ora in poi, il fratello del sovrano sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Inoltre dovrà lasciare la dimora di Royal Lodge a Windsor. 

Famiglia Virginia Giuffre: “Con sua verità e coraggio ha fatto cadere un principe”

"Oggi, una ragazza americana comune, di una famiglia americana comune, ha fatto cadere un principe britannico con la sua verità e il suo straordinario coraggio”, hanno dichiarato il fratello di Virginia Giuffre, Skye Roberts, e la cognata Amanda, dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulla revoca dei titoli reali al principe Andrea e il suo imminente trasferimento dal Royal Lodge. Giuffre, che si è tolta la vita all’inizio dell’anno, aveva accusato Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne. Accuse che il duca ha sempre negato. "Virginia Roberts Giuffre, nostra sorella, una bambina quando fu aggredita sessualmente da Andrea, non ha mai smesso di lottare per ottenere giustizia per ciò che le era accaduto e per le innumerevoli altre vittime come lei - si legge ancora nella dichiarazione - Oggi dichiara la sua vittoria. Noi, la sua famiglia, insieme alle altre sopravvissute, continueremo la battaglia di Virginia e non ci fermeremo finché la stessa responsabilità non sarà estesa a tutti gli abusatori e complici legati a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell". 

I repubblicani vogliono portare in tribunale Andrea

 

Andrea potrebbe anche trovarsi ad affrontare un procedimento giudiziario per accuse di abusi sessuali, per le accuse di abusi sessuali, corruzione e cattiva condotta in una carica pubblica. Il gruppo anti-monarchica Republic, guidata da Graham Smith, ha incaricato uno studio legale di valutare la possibilità di promuovere un’azione penale, come previsto dalla normativa britannica, alla luce degli scandali che lo hanno travolto. Il gruppo in passato aveva già sollecitato senza esito un intervento della polizia, in particolare in relazione alle accuse di abusi sessuali avanzate nei suoi confronti dalla defunta Virginia Giuffre. Accuse che sono ritornate con forza dopo la pubblicazione delle memorie postume della grande accusatrice del principe, col libro “Nobody's Girl”. Smith ha definito “debole e inadeguata” la risposta delle istituzioni britanniche alla vicenda. Intanto il Public Accounts Committee, organismo del parlamento che controlla le spese del governo, ha scritto al ministero del Tesoro e al Crown Estate, che gestisce il patrimonio della Corona, chiedendo spiegazioni sul mancato pagamento dell'affitto per oltre venti anni da parte di Andrea per la dimora di Royal Lodge a Windsor. 

Con il libro di Virginia Giuffre torna lo scandalo Epstein
©Ansa

Mondo

Carlo e Camilla in Vaticano incontrano Papa Leone XIV. FOTO

Per la prima volta dai tempi della Riforma anglicana, un sovrano britannico ha pregato in pubblico con un Papa, nella cappella Sistina. Scambio di doni tra il pontefice e il re

