Regno Unito, principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

Il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli reali, incluso quello di Duca di York, dopo "una discussione con il Re". Lo riferisce la Bbc. "Abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale", ha affermato il principe Andrea in una dichiarazione. Rimarrà principe, ma cesserà di essere Duca di York, titolo ricevuto da sua madre, la defunta regina Elisabetta.

Il principe Andrea è stato sottoposto a crescenti pressioni per i suoi legami con il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein e ha dovuto affrontare una serie di scandali. Nella dichiarazione ribadisce di "negare con forza le accuse contro di me". La sua ex moglie, Sarah Ferguson, non è più Duchessa di York ma le loro figlie continueranno a portare il titolo di principessa.