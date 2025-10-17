Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Regno Unito, principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

Mondo

La sua ex moglie, Sarah Ferguson, non è più Duchessa di York ma le loro figlie continueranno a portare il titolo di principessa

ascolta articolo

Il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli reali, incluso quello di Duca di York, dopo "una discussione con il Re". Lo riferisce la Bbc. "Abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale", ha affermato il principe Andrea in una dichiarazione. Rimarrà principe, ma cesserà di essere Duca di York, titolo ricevuto da sua madre, la defunta regina Elisabetta. 
Il principe Andrea è stato sottoposto a crescenti pressioni per i suoi legami con il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein e ha dovuto affrontare una serie di scandali. Nella dichiarazione ribadisce di "negare con forza le accuse contro di me". La sua ex moglie, Sarah Ferguson, non è più Duchessa di York ma le loro figlie continueranno a portare il titolo di principessa. 

Mondo: Ultime notizie

Zelensky alla Casa Bianca da Trump: "Serve cessate il fuoco". LIVE

live Mondo

Zelensky è giunto alla Casa Bianca per la sua terza visita a Trump. In cima all'agenda dei...

Gaza, Hamas trova corpo di un ostaggio: in Israele nella notte. LIVE

live Mondo

Hamas ha informato di aver localizzato il corpo di un altro rapito e Israele lo accoglierà nella...

Regno Unito, principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

Mondo

La sua ex moglie, Sarah Ferguson, non è più Duchessa di York ma le loro figlie continueranno a...

Madagascar, il colonnello Michael Randrianirina è il nuovo presidente

Mondo

Il nuovo capo di stato fa parte dell’unità dell'esercito come CAPSAT che, dopo...

Spagna, riaperto caso di Isak Andic: indagato per omicidio il figlio

Mondo

Archiviato come incidente, il caso della morte del fondatore di Mango, avvenuta il 14 dicembre...

Mondo: I più letti