Epstein, dettagli sul principe Andrea nel libro di Virginia Giuffre

Si intitola “Nobody's Girl” il libro postumo di Virginia Giuffre dedicato ai legami del principe Andrea con il faccendiere Jeffrey Epstein e con il suo giro di donne, molte delle quali minorenni, sfruttate sessualmente a beneficio proprio e di amici vip e potenti. All'interno del volume, Giuffre, vittima di Epstein e una delle sue più importanti accusatrici, fornisce dettagli inediti e rivelazioni sul rapporto tra il duca di York e l'imprenditore statunitense condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. L'autrice australiana, morta nei mesi scorsi, aveva a suo tempo già accusato il principe Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei a partire dai suoi 17 anni almeno 3 volte in altrettante proprietà di Epstein.