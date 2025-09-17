Windsor, attivisti proiettano immagini Trump ed Epstein

Il 16 settembre, durante la visita del presidente americano DonaldTrump nel Regno Unito, immagini e video con lui, il principe Andrea e Jeffrey Epstein sono stati proiettati sulle mura del castello di Windsor. La polizia della Thames Valley ha arrestato quattro persone per l'azione. Trump è arrivato in Gran Bretagna per la sua seconda visita di Stato. L’incontro servirà a siglare accordi commerciali e rilanciare la “special relationship” voluta dal premier britannico Keir Starmer. Jeffrey Epstein è stato al centro di scandali relativi alla prostituzione, alla pedofilia e al traffico di esseri umani.