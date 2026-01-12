Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Londra, Mattel lancia la prima Barbie autistica

Mondo

Il colosso dei giocattoli Mattel ha lanciato la sua prima bambola Barbie autistica, creata grazie ai suggerimenti dell'Autistic Self Advocacy Network.

Prossimi video

Proteste Iran, decine di vittime chiuse nei sacchi neri

Mondo

India, interrotto il lancio di un satellite per un’anomalia

Mondo

Proteste Iran, vandalizzata e incendiata moschea Abuzar a Teheran

Mondo

La protesta nel sangue in Iran e le politiche Usa

Mondo

Gli italiani liberati in Venezuela, il rientro tra stasera e domani

Mondo

Proteste in Iran, si temono centinaia di vittime tra i manifestanti

Mondo