Spagna, sequestrate 10 tonnellate di cocaina

Mondo

La polizia spagnola ha sequestrato circa 10 tonnellate di droga nascosta in un’imbarcazione in rotta dal Brasile all'Europa

