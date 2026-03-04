Offerte Sky
Libano, gravi danni a Beirut dopo i nuovi raid israeliani

Mondo

Nuovi attacchi aerei condotti dalle forze militari di Israele hanno causato gravi danni strutturali a Beirut. I raid, diretti contro le postazioni di Hezbollah, hanno colpito diversi edifici della capitale libanese. Squadre di soccorso e mezzi meccanici sono al lavoro tra le macerie per mettere in sicurezza le aree colpite dai bombardamenti.

