Nuovi attacchi aerei condotti dalle forze militari di Israele hanno causato gravi danni strutturali a Beirut. I raid, diretti contro le postazioni di Hezbollah, hanno colpito diversi edifici della capitale libanese. Squadre di soccorso e mezzi meccanici sono al lavoro tra le macerie per mettere in sicurezza le aree colpite dai bombardamenti.
Prossimi video
Generazione Europa, la nuova guerra in Medioriente e la divisione dell'Ue
Mondo
Libano, gravi danni a Beirut dopo i nuovi raid israeliani
Mondo
Guerra Iran, Scuderi: Esiste ancora diritto internazionale?
Mondo
Scontro Scuderi-Ceccardi su attacco Usa-Israele in Iran
Mondo
Iran, la cyber-security al tempo dei conflitti
Mondo
04/03 - Khamenei dopo Khamenei: chi governerà ora l’Iran?
Mondo
Guerra Iran, Idf abbatte caccia iraniano
Mondo