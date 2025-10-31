Andrea perde titoli reali, cosa succede a Sarah Ferguson e alle figlie

Fergie sarà costretta ad abbandonare la Royal Lodge e subità un ulteriore colpo in termini di prestigio, dopo la rinuncia al titolo di duchessa. Per le due figlie Beatrice ed Eugenia, invece, non sono previsti cambiamenti dal punto di vista formale e anche il loro posto nella linea di successione resterà invariato

Con la rimozione dei titoli al principe Andrea anche l'ex moglie, Sarah Ferguson, 66 anni, lascerà la Royal Lodge e sarà costretta ad abbandonare i pochi benefici che le sono rimasti. Già all'inizio di ottobre, Fergie aveva perso il titolo di duchessa reale di cortesia, quando Andrea era stato costretto a sua volta rinunciare all'uso del titolo di duca di York, tornando al suo cognome da nubile. Sebbene il pubblico la chiamasse da tempo Fergie, l'esperto di faccende reali Richard Palmer aveva dichiarato alla Bbc che il cambio di titolo avrebbe "senza dubbio" avuto un impatto, se non altro in termini di prestigio, visto che persino la sua bio su X recita ancora '@SarahTheDuchess'." Per le figlie Beatrice, 37 anni ed Eugenia, 35, non sono previsti cambiamenti sostanziali dal punto di vista formale. Saranno ancora principesse perché figlie del figlio di un sovrano e anche il loro posto nella linea di successione resterà invariato.