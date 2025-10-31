Andrea perde titoli reali, cosa succede a Sarah Ferguson e alle figlie

Fergie sarà costretta ad abbandonare la Royal Lodge e subità un ulteriore colpo in termini di prestigio, dopo la rinuncia al titolo di duchessa. Per le due figlie Beatrice ed Eugenia, invece, non sono previsti cambiamenti dal punto di vista formale e anche il loro posto nella linea di successione resterà invariato
Con la rimozione dei titoli al principe Andrea anche l'ex moglie, Sarah Ferguson, 66 anni, lascerà la Royal Lodge e sarà costretta ad abbandonare i pochi benefici che le sono rimasti. Già all'inizio di ottobre, Fergie aveva perso il titolo di duchessa reale di cortesia, quando Andrea era stato costretto a sua volta rinunciare all'uso del titolo di duca di York, tornando al suo cognome da nubile. Sebbene il pubblico la chiamasse da tempo Fergie, l'esperto di faccende reali Richard Palmer aveva dichiarato alla Bbc che il cambio di titolo avrebbe "senza dubbio" avuto un impatto, se non altro in termini di prestigio, visto che persino la sua bio su X recita ancora '@SarahTheDuchess'." Per le figlie Beatrice, 37 anni ed Eugenia, 35, non sono previsti cambiamenti sostanziali dal punto di vista formale. Saranno ancora principesse perché figlie del figlio di un sovrano e anche il loro posto nella linea di successione resterà invariato.
Il ruolo delle figlie all'interno della famiglia reale
Andrea rimane ottavo nella linea di successione al trono nonostante la perdita dei titoli, seguito da Beatrice ed Eugenia al nono e 12esimo posto. Secondo la commentatrice reale, Victoria Murphy, non si profilano per loro incarichi ufficiali a breve. Malgrado ciò, va sottolineato come, negli ultimi anni, le due principesse abbiano assunto un ruolo sempre più attivo nella famiglia reale. Eugenia collabora con la King’s Foundation come mentore del programma 35 under 35 network ed è impegnata in progetti ambientali. Beatrice, 37 anni, ha partecipato a iniziative di beneficenza sostenute dal re e dalla regina Camilla, come quelle legate alla fondazione Elephant Family, e ha preso parte ai Royal Garden Party insieme al cugino William. Pur non essendo membri attivi della famiglia reale a tempo pieno, entrambe vengono considerate figure di continuità per la monarchia britannica.