Gaza, Netanyahu chiede la grazia. Tre italiani feriti in Cisgiordania

Il premier israeliano ha deciso di chiedere al capo dello Stato di concedergli la grazia. In una lettera che accompagna la richiesta avanzata dal suo avvocato, Netanyahu ha spiegato di voler "continuare a operare per il bene dello Stato di Israele, senza che il processo in corso continui a dividere il popolo e a influenzare decisioni governative". La violenza dei coloni ha raggiunto anche tre volontari italiani e una canadese, aggrediti mentre dormivano nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico
in evidenza
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di fare un passo formale e chiedere al capo dello Stato di concedergli la grazia. In una lettera che accompagna la richiesta avanzata dal suo avvocato, Netanyahu ha spiegato di voler "continuare a operare per il bene dello Stato di Israele, senza che il processo in corso continui a dividere il popolo e a influenzare decisioni governative". La violenza dei coloni ha raggiunto anche tre volontari italiani e una canadese, aggrediti mentre dormivano nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico. Un attacco che ha lasciato sotto choc gli attivisti, feriti ma non in modo grave, e che ha scatenato la condanna dell'Italia: "Basta aggressione", ha chiesto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando di un fatto "gravissimo" e lanciando un appello al governo di Israele affinché "fermi i coloni e impedisca che continuino queste violenze che non servono alla realizzazione del piano di pace per il quale tutti quanti stiamo lavorando".
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)