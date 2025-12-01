Gaza, Netanyahu chiede la grazia. Tre italiani feriti in Cisgiordania

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di fare un passo formale e chiedere al capo dello Stato di concedergli la grazia. In una lettera che accompagna la richiesta avanzata dal suo avvocato, Netanyahu ha spiegato di voler "continuare a operare per il bene dello Stato di Israele, senza che il processo in corso continui a dividere il popolo e a influenzare decisioni governative". La violenza dei coloni ha raggiunto anche tre volontari italiani e una canadese, aggrediti mentre dormivano nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico. Un attacco che ha lasciato sotto choc gli attivisti, feriti ma non in modo grave, e che ha scatenato la condanna dell'Italia: "Basta aggressione", ha chiesto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando di un fatto "gravissimo" e lanciando un appello al governo di Israele affinché "fermi i coloni e impedisca che continuino queste violenze che non servono alla realizzazione del piano di pace per il quale tutti quanti stiamo lavorando".

