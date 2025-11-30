Onu: "In Israele politica di tortura". Tensioni in Cisgiordania. LIVE

Gaza, Onu: "In Israele politica statale di tortura". Tensioni in Cisgiordania. LIVE
Israele ha "una politica statale de facto di tortura organizzata e diffusa", secondo un rapporto delle Nazioni Unite. Intanto, tensioni in Cisgiordania a seguito dell'uccisione di due cittadini palestinesi. Israele si è difesa parlando di "terroristi" e di "pericolo immediato". Due bambini di 10 e 12 anni sono stati uccisi da drone israeliano a Khan Yunis, mentre stavano raccogliendo legna da ardere
Israele ha "una politica statale de facto di tortura organizzata e diffusa". Lo sostiene un rapporto delle Nazioni Unite che copre gli ultimi due anni e che solleva preoccupazioni circa l'impunità delle forze di sicurezza israeliane per crimini di guerra.
La guerra in Medioriente, stenta decisamente la fase 2 dopo le tensioni in Cisgiordania seguite all'uccisione di due cittadini palestinesi. Israele si è difesa parlando di "terroristi" e di "pericolo immediato".
Due fratellini di 10 e 12 anni sono stati uccisi da un drone israeliano a est di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo la testimonianza dello zio, i bambini stavano raccogliendo legna da ardere per aiutare il padre costretto su una sedia a rotelle.
Qatar: "Israele non ostacoli seconda fase per due ostaggi"
Il Qatar, Paese mediatore nel conflitto a Gaza, ha affermato che Israele "non dovrebbe ostacolare" il passaggio alla seconda fase dell'accordo di pace per il fatto che gli ultimi corpi di due ostaggi sono ancora trattenuti nell'enclave palestinese. In un'intervista con un podcast di Al-Araby Al-Jadeed, il portavoce del ministero degli Esteri, Majed al-Ansari ha dichiarato che la questione dei due corpi rimanenti "è la più importante" in questo momento. "Non crediamo che a Israele dovrebbe essere permesso di ostacolare l'attuazione dell'accordo su questi due corpi. Allo stesso tempo, naturalmente, la parte palestinese sta lavorando per recuperare i corpi e prevenire qualsiasi pretesto israeliano", ha sottolineato la fonte. "L'attuale impegno del Qatar e dei suoi partner nella regione è quello di passare dalla prima alla seconda fase [del piano], e quindi raggiungere una pace sostenibile che possa porre fine in modo completo allo stato di guerra nella Striscia di Gaza", ha detto al-Ansari. "Raggiungere questa fase di tregua presenta sfide significative, ma l'obiettivo ora è mantenerla abbastanza a lungo da raggiungere una soluzione politica in cui tutte le parti nella regione, insieme alla comunità internazionale e agli Stati Uniti, collaborino per il successo di questo piano e la fine della guerra", ha valutato il portavoce ministeriale. Ansari ha affermato, inoltre, che qualsiasi potenziale normalizzazione tra Doha e Israele avverrà solo nel quadro di una soluzione alla questione palestinese. Due ostaggi deceduti, rapiti il 7 ottobre 2023, rimangono a Gaza: l'agente di polizia Ran Gvili, ucciso mentre respingeva l'invasione di Hamas al Kibbutz Alumim, e il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak, prelevato dal Kibbutz Be'eri, dove lavorava nell'agricoltura. Ieri, il padre di Ran, Itzik Gvili, si è rivolto al raduno settimanale a Tel Aviv, affermando che non ci sara' "nessuna fase successiva" all'attuale cessate il fuoco a Gaza e "nessun 'giorno dopo' a Gaza", finché Hamas non restituirà gli ultimi due corpi. La prima fase del piano in 20 punti del presidente Usa Donald Trump ha costituito la base dell'accordo di tregua e sequestro degli ostaggi tra Israele e Hamas del 9 ottobre. Nella fase successiva del piano, Israele dovrebbe ritirarsi ulteriormente dalla Linea Gialla, istituire un'autorita' di transizione per governare Gaza, dispiegare una forza di sicurezza multinazionale che sostituisca l'esercito israeliano, disarmare Hamas e avviare la ricostruzione. Oltre a detenere ancora due corpi, Hamas si è finora rifiutata di raggiungere un accordo sulla questione della smilitarizzazione. Israele insiste sulla necessità di smilitarizzare la Striscia prima che il piano di Trump possa procedere.
Onu: "In Israele politica statale de facto di tortura"
Israele ha "una politica statale de facto di tortura organizzata e diffusa". Lo sostiene un rapporto delle Nazioni Unite che copre gli ultimi due anni e che solleva preoccupazioni circa l'impunità delle forze di sicurezza israeliane per crimini di guerra. Il comitato delle Nazioni Unite sulla tortura - secondo quanto riportato dal Guardian - ha espresso "profonda preoccupazione per le accuse di ripetute e gravi percosse, attacchi di cani, elettroshock, waterboarding, uso di posizioni di stress prolungate, violenza sessuale". Il rapporto, pubblicato venerdì nell'ambito del monitoraggio regolare del comitato sui paesi che hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ha anche affermato che i detenuti palestinesi sono stati umiliati "essendo costretti a comportarsi come animali o urinando loro addosso", sono stati sistematicamente privati ;;di cure mediche e sottoposti a un uso eccessivo di mezzi di contenzione, "in alcuni casi con conseguente amputazione". Il comitato delle Nazioni Unite, composto da 10 esperti indipendenti, ha espresso preoccupazione per l'uso massiccio della legge israeliana per giustificare la detenzione prolungata senza processo di migliaia di uomini, donne e bambini palestinesi. Gli ultimi dati pubblicati dall'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem affermano che, a fine settembre, il Servizio Penitenziario Israeliano deteneva 3.474 palestinesi in "detenzione amministrativa", ovvero senza processo.