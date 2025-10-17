Ecco i posti su Google Maps più recensiti al mondo: la classifica

Introduzione
Quali sono i posti più recensiti al mondo su Google Maps? Lo rivela Top-Rated.online, sito che stila la classifica - continuamente aggiornata - dei 500 luoghi più recensiti al mondo. A spiccare nell'elenco - che coinvolge anche hotel, ristoranti, piazze, parchi a tema, stadi - sono monumenti e chiese. Vediamo la Top 10
Primo posto: la Sacra Moschea della Mecca
In prima posizione di questa speciale classifica c'è la Sacra Moschea della Mecca (Masjid al-Haram), la moschea più grande del mondo nonché luogo sacro per eccellenza dell'Islam. Si trova alla Mecca, città della parte occidentale dell'Arabia Saudita. Costruita attorno alla Kaaba, la struttura cubica che i musulmani considerano la "Casa di Allah" e verso cui si rivolgono durante la preghiera, la moschea è una nota meta di pellegrinaggio e ospita altri luoghi sacri per i pellegrini, come il pozzo di Zemzem e le collinette di Safa e Marwa. Al 16 ottobre, conta circa 507.100 recensioni.
Secondo posto: la Fontana di Trevi a Roma
Al secondo posto c’è uno dei simboli di Roma (e dell’Italia): la Fontana di Trevi. In stile tardo barocco, è la più famosa delle oltre 2.000 fontane che ornano le vie e le piazze della Capitale. I primi lavori furono affidati all'architetto romano Nicola Salvi - vincitore di un concorso bandito dall’allora papa Clemente XII - e iniziarono nel 1732. Salvi, tuttavia, morì prima di vederla completata: l’opera venne conclusa da Giuseppe Pannini e inaugurata ufficialmente nel 1762. La fontana è dominata dalla statua di Oceano che guida un cocchio a forma di conchiglia trainato da due cavalli marini, uno placido e uno irrequieto, a simboleggiare i diversi stati del mare. Al 16 ottobre, conta 480.500 recensioni.
Terzo posto: il Colosseo a Roma
Al terzo posto c’è ancora l’Italia con il Colosseo, che conta al 16 ottobre ben 465.500 recensioni. Noto anche come Anfiteatro Flavio, è un'arena situata al centro della Capitale ed è simbolo assoluto della grandezza e del potere dell'Impero romano. Tra le attrazioni turistiche più famose del mondo, è stato costruito nel periodo che va dal 72 d.C. sotto l'imperatore Vespasiano all'80 d.C. sotto Tito, suo figlio. Per quasi 500 anni, il Colosseo è stato il palcoscenico di spettacoli pubblici come lotte tra gladiatori, scene di caccia con animali esotici, naumachie (ricostruzioni di battaglie navali) e persino esecuzioni.
Quarto posto: Tour Eiffel a Parigi
Ai piedi del podio c'è la Tour Eiffel, il simbolo di Parigi. Costruita principalmente in ferro, materiale che all’epoca rappresentava una scelta economica ed efficace, è uno dei monumenti più famosi e visitati al mondo. Progettata dall'ingegnere Gustave Eiffel, è stata inaugurata il 31 marzo 1889, in occasione dell'Esposizione Universale. Alta 324 metri, venne completata in poco più di due anni e, nonostante le critiche iniziali, è diventato con il tempo una delle attrazioni più gettonate dai turisti di ogni parte del globo. Al 16 ottobre, conta 462.100 recensioni.
Quinto posto: il Portale dell'India di Mumbai
Al quinto posto c’è il Portale dell'India, monumento storico situato a Mumbai, in India. Si tratta di un grande arco in basalto giallo, alto 26 metri, affacciato sul lungomare della città. Fu costruito per commemorare la visita del re britannico Giorgio V e della regina Maria in India, avvenuta nel 1911. La costruzione del Portale si è conclusa nel 1924. Icona di Mumbai e anche popolare luogo di ritrovo, la sua architettura fonde influenze indo-saracene, indiane, islamiche e britanniche. Al 16 ottobre conta 380.500 recensioni.
Sesto posto: la Moschea del Profeta di Medina
Al sesto posto c’è un’altra moschea, quella di Medina, in Arabia Saudita. È la Moschea del Profeta, il secondo luogo più sacro dell'Islam, dopo la Kaaba alla Mecca. Fu edificata nel 622 d.C. accanto alla casa di Maometto, subito dopo la sua Egira (l'emigrazione) dalla Mecca a Medina. Nel perimetro della Moschea si trova la tomba di Maometto, nell'angolo sud-est della struttura, sotto la Cupola Verde. Vi sono sepolti anche i primi due califfi, Abu Bakr e Umar. A differenza della Mecca, Medina è accessibile da tutti, compresi i non musulmani. Banditi fino al 2021, i turisti di altre fedi possono ora spingersi fino al recinto perimetrale degli edifici religiosi, ma non accedervi. Al 16 ottobre, la moschea della città di Medina conta 380.500 recensioni.
Settimo posto: il Museo del Louvre di Parigi
Al settimo posto si torna nuovamente a Parigi. Dopo la Tour Eiffel al quarto posto, la capitale francese può vantare un altro sito nella classifica dei più recensiti su Google Maps. Si tratta del Louvre, il noto museo che racchiude circa 35.000 opere d'arte su una superficie espositiva di quasi 73.000 metri quadri. La sua collezione, "stipata" in otto dipartimenti, copre migliaia di anni di storia e civiltà, dalle antichità alle opere del XIX secolo. Tra le altre opere d’arte esposte, vale la pena ricordare capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci, la Venere di Milo e la Nike di Samotracia. Al 16 ottobre, conta 353.900 recensioni.
Ottavo posto: la Piazza della Costituzione di Città del Messico
All’ottavo posto approdiamo nel continente americano, con la Piazza della Costituzione di Città del Messico, nota come Zócalo. È la piazza principale della città e una delle più grandi del mondo, nonché importante centro culturale e civico circondato dalla Cattedrale Metropolitana e il Palazzo Nazionale. Originariamente, l’area occupata dalla Piazza della Costituzione era uno spazio aperto nel centro della capitale azteca Tenochtitlán. Luogo sempre animato, ospita eventi culturali, concerti e manifestazioni nazionali. Al 16 ottobre, conta 317.400 recensioni.
Nono posto: Disneyland Paris
Al nono posto c’è il primo parco divertimenti della classifica: si tratta di Disneyland Paris, dedicato alle fiabe e ai personaggi classici della Disney. L’intero complesso occupa ben 22 chilometri quadrati e, tra le altre strutture, ospita una vasta area per lo shopping, la ristorazione e l'intrattenimento, con cinema, negozi, ristoranti e hotel. Vi lavorano circa 15.000 persone provenienti da 100 Paesi diversi. Disneyland Paris è il resort il più grande d'Europa nel suo genere, e può vantare circa 16 milioni di visitatori l’anno, pari in media a 43.000 al giorno. Al 16 ottobre, conta 313.400 recensioni.
Decimo posto: la Sagrada Familia di Barcellona
Al decimo posto c’è la celeberrima Sagrada Familia di Barcellona. La prima pietra fu posata il 19 marzo 1882, giorno di San Giuseppe. Il progetto fu inizialmente affidato a Francesc de Paula Villar, ma Antoni Gaudí lo ereditò un anno dopo, nel 1883, rielaborandolo e trasformandolo. Dopo oltre 140 anni i lavori non si sono ancora conclusi. Tuttavia, secondo l’attuale architetto capo, Jordi Faulí Oller, siamo vicini a una fine: la possibile inaugurazione dell’opera architettonica (172 metri di altezza) potrebbe avvenire infatti nel 2026. Si tratta di una data simbolica, visto che cade esattamente a 100 anni dalla morte del progettista Gaudí. Al 16 ottobre, la Sagrada Familia conta 298.800 recensioni.
Gli altri monumenti italiani in classifica
Nella Top 50 della classifica stilata dal sito Top-Rated.online, ci sono altri monumenti italiani. Al 17esimo posto troviamo il Pantheon di Roma (con 264.200 recensioni), al 33esimo Piazza Navona di Roma (con 204.400 recensioni) e al 45esimo Piazza San Marco di Venezia (con 189.000 recensioni). Poco più in là, al 50esimo posto, c'è un altro gioiello di Venezia, il Ponte di Rialto, con 185.100 recensioni. Al 52esimo posto si piazza il Duomo di Milano con 184.000 recensioni e al 53esimo la Torre di Pisa con 183.500 recensioni. Senza dimenticare i Musei Vaticani al 37esimo posto con 199.000 recensioni.
