Ecco i posti su Google Maps più recensiti al mondo: la classifica

Al secondo posto c’è uno dei simboli di Roma (e dell’Italia): la Fontana di Trevi. In stile tardo barocco, è la più famosa delle oltre 2.000 fontane che ornano le vie e le piazze della Capitale. I primi lavori furono affidati all'architetto romano Nicola Salvi - vincitore di un concorso bandito dall’allora papa Clemente XII - e iniziarono nel 1732. Salvi, tuttavia, morì prima di vederla completata: l’opera venne conclusa da Giuseppe Pannini e inaugurata ufficialmente nel 1762. La fontana è dominata dalla statua di Oceano che guida un cocchio a forma di conchiglia trainato da due cavalli marini, uno placido e uno irrequieto, a simboleggiare i diversi stati del mare. Al 16 ottobre, conta 480.500 recensioni.

