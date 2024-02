A Disneyland Paris un soggiorno da favola tra re, regine e supereroi

Tutto è regale, al Disneyland Hotel ed è proprio così che ci sente: come re e regine, come supereroi, protagonisti di un mondo incantato, un fiabesco mondo a 5 stelle

Ha riaperto le porte dopo un lungo restauro, il Disneyland Hotel, dove i sogni ad occhi aperti trovano casa. Qui, è tutto un pullulare di principi e principesse, di supereroi, di personaggi delle favole, che accolgono e coccolano gli ospiti, che siano adulti o piccini. Con la scusa di accompagnare i propri bimbi, di farli divertire, di far loro incontrare gli amici delle fiabe, dei fumetti, delle loro fantasie, gli adulti possono godere di momenti di assoluto relax in un ambiente decisamente confortevole.

Esperienza immersiva e omaggio alle fiabe

Un albergo a cinque stelle nel cuore di Disneyland Paris, un luogo di eccellenza che permette un’esperienza immersiva, mentre omaggia le appassionanti storie nate dalla fervida fantasia della Disney. Al pari di iconici castelli, come quello di Versailles o il Neuschwanstein Castle, il Disneyland Hotel, affascina sin dalla hall, maestosamente disegnata. Qui, lo stile ricorda quello delle biblioteche dei castelli di Francia, arricchito da materiali preziosi come avorio e oro. C’è addirittura uno splendente lampadario in cristallo di Boemia, che riproduce il maniero della Bella addormentata nel bosco e che è stato realizzato appositamente dai maestri vetrai della Repubblica ceca.

un luogo Per tornare bambini con i propri figli

Una volta entrati nell’hotel, si è subito circondati da canti, musiche e allegria; si viene presi per mano da Rapunzel o Jasmine, si danza con Cenerentola o Biancaneve. Le stanze e le suite prendono i nomi da quelli delle favole e dei personaggi Disney, con toni e arredi dai toni ora più tenui ora più caldi, seguendo il senso delle storie che evocano. Si può parlare con Anna ed Elsa di Frozen, passeggiare con Belle, fare colazione con un supereroe. Tutti gli ospiti, siano essi famosi o meno, ripetono che si tratta di un luogo magico, da fiaba, fatto per lasciarsi andare alla Bellezza, sognare e tornare bambini, anche insieme con i propri figli, che ricorderanno per sempre questa incredibile esperienza.