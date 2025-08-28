Guerra Ucraina Russia, attacco su Kiev: 8 morti e 30 feriti. LIVE

Esplosioni sono segnalate nella notte a Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko i quartieri della capitale ucraina interessati sono Dniprovskyi, Shevchenkivskyi e Darnytskyi. Danni sono segnalati a vari edifici. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza. "La minaccia dell'uso di armi balistiche continua. La difesa aerea funziona. Restate nei rifugi" è l'appello lanciato dalle autorità ai cittadini. Nella regione di Vinnytsia è stata colpita la tratta ferroviaria che è interrotta. L'attacco è stato condotto con missili balistici e droni. Secondo le prime informazioni ci sono almeno due feriti che sono stati ricoverati in ospedale. "Nel distretto di Darnytskyi, due edifici residenziali sono stati danneggiati. Si sta anche spegnendo un incendio in un edificio non residenziale. A Dniprovskyi, i detriti sono caduti su un edificio per uffici di tre piani. C'è un incendio. C'è anche un incendio in un edificio a più piani. A Shevchenkivskyi, un edificio non residenziale è stato danneggiato", ha dichiarato il sindaco della città Vitaly Klitschko.