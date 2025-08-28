Guerra Ucraina Russia, attacco su Kiev: 8 morti e 30 feriti. LIVE

Secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita nel mirino di un attacco con droni Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal. Trump sarebbe pronto a offrire a Kiev il sostegno degli 007 e della difesa aerea Usa come garanzia in caso di accordo per la tregua, ma nell'ambito di un piano di sicurezza gestito dell'Ue, scrive il Financial Time. Il Cremlino conferma il no a truppe europee in Ucraina
Il bilancio dell'attacco notturno sulla capitale ucraina è di almeno 8 morti e circa 30 feriti. La città è stata attaccata da piu' direzioni da droni tipo Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal, ha affermato il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. Trump sarebbe pronto a offrire a Kiev il sostegno degli 007 e della difesa aerea Usa come garanzia in caso di accordo per la tregua, ma nell'ambito di un piano di sicurezza gestito dell'Ue, scrive il Financial Time. Ma Mosca non ci sta. Il Cremlino conferma il no a truppe europee in Ucraina. Zelensky: “Da Mosca nessun segnale positivo”. Kiev ammette, per la prima volta, che le truppe russe sono penetrate nella regione strategica di Dnipropetrovsk.
Zelensky: "Altro massiccio attacco russo, 8 morti"
E' di almeno otto morti il bilancio dell'attacco russo denunciato dalle autorità ucraine. "In questo momento a Kiev, dopo un attacco russo, i soccorritori lavorano tra le macerie di un normale edificio residenziale - si legge in un post su X del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky - Un altro massiccio attacco contro le nostre città e comunità. Ancora uccisioni. Tragicamente è stata confermata la morte di almeno otto persone. Una è un bambino".
"Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie - prosegue nel post con le condoglianze alle famiglie delle vittime - Decine di persone sono ferite".
Colpiti dai russi 20 distretti di Kiev, i feriti sono 24
A seguito di un attacco combinato a Kiev, 24 persone sono rimaste ferite e quattro sono state uccise, tra cui due bambini. Lo riporta Ukrinform, citando i canali Telegram del sindaco di Kiev Vitali Klitschko e del capo dell'Amministrazione Militare della Città di Kiev (KCMA) Tymur Tkachenko. "Al momento, stiamo registrando le conseguenze dell'attacco in più di 20 località nei distretti di Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi e Desnianskyi", ha riferito Tymur Tkachenko alle 6:20. Danni significativi sono stati inflitti alle aree residenziali nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi.
Incendio in una fabbrica colpita dai russi a Zaporizhzhia
Questa mattina alle 5:30 a Zaporizhzhia si è udita un'esplosione dopo che i russi hanno colpito una delle imprese industriali della città, provocando un incendio. Lo scrive l'agenzia Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, su Telegram. "I russi hanno attaccato una delle imprese della città. A seguito dell'attacco, è scoppiato un incendio", ha scritto. Non si ha notizia al momento di vittime.
Nucleare, capo Aiea incontra Rubio: focus su Iran e Ucraina
Il capo dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington. Come ha riferito su X lo stesso Grossi, il colloquio si è concentrato sulle attivita' dell'Agenzia Onu in Iran e Ucraina, nonche' sulla stretta cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Aiea in materia di innovazione nucleare. Grossi ha inoltre espresso apprezzamento per il sostegno degli Stati Uniti alla missione dell'Agenzia "per la pace".
Attacco su Kiev, ministro interni: "Si scava tra le macerie"
"Tre persone sono state estratte vive da sotto le macerie. C'è un'alta probabilità che ci siano ancora persone sotto le rovine. Sono coinvolti scalatori, conduttori cinofili, psicologi, ingegneri, vigili del fuoco e personale di soccorso. Attrezzature robotiche vengono utilizzate attivamente per sgomberare l'area in modo che i soccorritori possano lavorare più rapidamente. In totale, circa 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia stanno lavorando contemporaneamente a Kiev". Lo scrive su Telegram il ministro degli interni ucraino, Ihor Klymenko. "Ogni minuto di lavoro dei nostri servizi di emergenza - aggiunge - è volto a salvare vite umane e a sostenere le persone che hanno sofferto di più a causa del terrore russo". Il bilancio dell'attacco notturno sulla capitale ucraina è di almeno quattro morti e circa 30 feriti. "Sono stati recuperati anche frammenti di corpi, ma l'identificazione è ancora difficile" conclude il ministro.
Esperta Cia di Russia cacciata da Trump dopo vertice Putin
Quattro giorni dopo il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, l'agente della Cia più esperta di Russia, che aveva lavorato giorno e notte con il team del presidente per preparare l'incontro, è stata cacciata all'improvviso. Lo riporta il Washington Post senza rivelare il nome dell'agente per tutelare la sua sicurezza. Nel giro di pochi minuti, la sua carriera di 29 anni al servizio pubblico era sostanzialmente finita quando invece era in attesa di una promozione in Europa approvata dal direttore della Cia John Ratcliff. La sua cacciata rientrerebbe nel piano di Tulsi Gabbard e Trump di silurare tutti quei professionisti della sicurezza nazionale che siano stati coinvolti nella "politicizzazione dell'intelligence per promuovere programmi personali, di parte o non oggettivi", secondo quanto sottolineato dalla direttrice dell'intelligence su X il 19 agosto annunciando la revoca, su ordine del presidente alle autorizzazioni per la sicurezza a 37 persone.
Mosca, nella notte distrutti 102 droni ucraini
Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto e intercettato 102 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa russo. "Nella notte scorsa, dalle 23 del 27 agosto alle 7 del 28 agosto, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 102 droni ucraini di tipo aeronautico: 22 stavano sorvolando il Mar Nero, 21 stavano sorvolando le regioni di Rostov e Samara, 18 stavano sorvolando la regione di Krasnodar, 11 stavano sorvolando la Repubblica di Crimea, tre stavano sorvolando le regioni di Voronezh e Saratov, due stavano sorvolando la regione di Volgograd e uno stava sorvolando il Mar d'Azov", si legge in una nota.
Attacco russo su larga scala in Ucraina, anche su Kiev
La Russia ha lanciato un attacco con droni su larga scala contro le città ucraine, tra cui Kiev, prendendo di mira regioni situate lontano dalla linea del fronte del Paese. Lo scrive il Kiev Independent. Le prime esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 21:30, poi di nuovo intorno a mezzanotte quando il dispiegamento di sistemi di difesa aerea in città è stato nuovamente attivato. L'aeronautica militare ucraina ha inoltre segnalato che sciami di decine di droni stavano volando sopra le regioni centrali e meridionali, tra cui gli oblast' di Zhytomyr, Odessa e Mykolaiv, nonché le regioni più vicine alla linea del fronte.
Esplosioni a Kiev, danneggiati edifici
Esplosioni sono segnalate nella notte a Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko i quartieri della capitale ucraina interessati sono Dniprovskyi, Shevchenkivskyi e Darnytskyi. Danni sono segnalati a vari edifici. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza. "La minaccia dell'uso di armi balistiche continua. La difesa aerea funziona. Restate nei rifugi" è l'appello lanciato dalle autorità ai cittadini. Nella regione di Vinnytsia è stata colpita la tratta ferroviaria che è interrotta. L'attacco è stato condotto con missili balistici e droni. Secondo le prime informazioni ci sono almeno due feriti che sono stati ricoverati in ospedale. "Nel distretto di Darnytskyi, due edifici residenziali sono stati danneggiati. Si sta anche spegnendo un incendio in un edificio non residenziale. A Dniprovskyi, i detriti sono caduti su un edificio per uffici di tre piani. C'è un incendio. C'è anche un incendio in un edificio a più piani. A Shevchenkivskyi, un edificio non residenziale è stato danneggiato", ha dichiarato il sindaco della città Vitaly Klitschko.
Attacco su Kiev, sale a tre il numero dei morti
Sono tre i morti nell'attacco notturno su Kiev. Tra le vittime c'è anche un ragazzo di 14 anni. E' il bilancio parziale comunicato dal capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko, secondo cui "il numero dei feriti è ora di circa dieci". "Le operazioni di soccorso - ha scriutto su Telegram - sono in corso in diverse località. I ;;russi stanno colpendo cinicamente gli edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto".
Tajani: "Difficile arrivare alla pace entro quest'anno"
"Trump fa bene a spingere ad un accordo" sull'Ucraina, "ma non è facile: Putin vuole continuare a combattere la guerra ed è difficile per lui fare marcia indietro. Anche se volesse, e ne dubito, non è facile". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha aggiunto: arrivare alla pace è "difficile entro quest'anno".