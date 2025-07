Israele e Siria trovano l'intesa sul cessate il fuoco. LIVE

Israele e la Siria hanno "concordato un cessate il fuoco, sottoscritto da Turchia, Giordania e i Paesi vicini. Invitiamo drusi, beduini e sunniti a deporre le armi e, insieme ad altre minoranze, a costruire una nuova e unita identità siriana in pace e prosperità con i suoi vicini". Lo afferma l'ambasciatore americano in Turchia Tom Barrack. Intanto, secondo i dati diffusi dall'Onu, sono 80.000 le persone che sono state sfollate a causa delle violenze settarie nel sud del Paese, iniziate la scorsa settimana. "Abbiamo recuperato la maggior parte degli ostaggi. A breve ne arriveranno altri 10". Lo ha detto Donald Trump augurando che la guerra a Gaza finisca presto. "Nella mattinata, Leone XIV ha ricevuto, nella residenza di Castel Gandolfo, una telefonata da parte di Benjamin Netanyahu, Primo Ministro di Israele, in seguito all'attacco militare dell'esercito israeliano che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza". Così ieri una nota della sala stampa vaticana. Il Papa, nella telefonata, "ha rinnovato il suo appello affinché venga ridato slancio all'azione negoziale e si raggiunga un cessate il fuoco e la fine della guerra".

