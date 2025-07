Gaza, bombe sull’ultimo rifugio e simbolo dei cristiani

La chiesa è stata costruita in tempi recenti, nel 1974, con l'edificazione della Scuola della Sacra Famiglia ad opera del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Da allora è stata l'unica Chiesa per il culto della piccola comunità cristiana di Gaza, che conta circa un migliaio di persone, meno dell'1% della popolazione, prima della guerra. Oggi in missione il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa che assicura che la popolazione "non sarà dimenticata né abbandonata"