Guerra Israele, Netanyahu: "Dopo tregua torneremo a Gaza". LIVE

La Difesa Civile ha reso noto che gli attacchi israeliani hanno ucciso 43 palestinesi nella Striscia di Gaza, dove Donald Trump spera che la situazione sara' "risolta" la prossima settimana, nonostante lo stallo nei colloqui per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Le due parti si accusano a vicenda di aver bloccato questi negoziati avviati il 6 luglio a Doha attraverso Qatar, Egitto e Stati Uniti, per porre fine a 21 mesi di guerra innescata dall'attacco del movimento islamista palestinese in Israele il 7 ottobre 2023. "Su Gaza, stiamo parlando e speriamo che si risolva la prossima settimana", ha detto Trump domenica sera, ribadendo le sue dichiarazioni ottimistiche del 4 luglio. Il giorno prima, sette agenzie delle Nazioni Unite avevano avvertito del "livello critico" di carenza di carburante a Gaza, che costituiva un "nuovo fardello insopportabile" per "una popolazione sull'orlo della carestia". "Solo 150.000 litri di carburante sono stati in grado di entrare negli ultimi giorni", ha detto domenica all'AFP il capo della rete di ONG palestinesi a Gaza, Amjad Shawa, aggiungendo che "sarebbero necessari 275.000 litri al giorno per soddisfare i bisogni di base".