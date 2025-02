MO, Hamas ha consegnato i corpi di 4 ostaggi a Croce Rossa. LIVE

Hamas ha consegnato quattro corpi di ostaggi alla Croce Rossa: saranno trasferiti in Israele per l'identificazione. Da parte sua, Israele ha rilasciato nella notte circa 400 detenuti palestinesi sui previsti 602 in base all'accordo di cessate il fuoco di Gaza

Folla in strada, nel centro di Israele, per assistere al passaggio del corteo funebre di Shiri, Ariel e Kfir Bibas, presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 e uccisi durante la prigionia a Gaza.

