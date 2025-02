Riprendono in Egitto i colloqui sulla tregua tra Israele e Hamas. LIVE

Sono iniziati al Cairo i negoziati tra Israele e Hamas sulla prossima fase del cessate il fuoco a Gaza. Lo hanno dichiarato funzionari egiziani, in vista della scadenza di sabato della prima fase della tregua. Il ministro degli Esteri Gideon Saar ha annunciato che una delegazione israeliana si è recata in Egitto per verificare se vi siano sufficienti punti in comune per negoziare un'estensione dell'accordo.

Un "sospetto attacco terroristico" si è verificato nel nord di Israele. Il numero dei feriti è di almeno 13 persone. Lo riporta The Times of Israel citando fonti mediche. Una ragazza di 17 anni è in gravi condizioni.

La squadra negoziale israeliana andrà al Cairo dopo l'approvazione del primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo riferisce l'ufficio del premier, come riporta Haaretz. Israele, inoltre, non lascerà il corridoio Filadelfia, la zona cuscinetto tra Gaza e l'Egitto. Lo ha chiarito un alto ufficiale israeliano in una nota diffusa alla stampa e riportata dal Times of Israel.

Hamas ha consegnato quattro corpi di ostaggi alla Croce Rossa. Sono state confermate le loro identità: si tratta dei corpi di Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzu.

