Ucraina, raid su Kiev: Zelensky offre scambio territori per trattative

Almeno una persona è morta in seguito ad un raid missilistico condotto dalla Russia su Kiev. Lo ha annunciato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Se Trump riuscirà a portare Ucraina e Russia al tavolo delle trattative, Zelensky offrirà a Mosca uno scambio territoriale diretto, rinunciando alle zone che Kiev detiene nella regione russa di Kursk. "Scambieremo un territorio con un altro", ha detto al Guardian. Trump, intanto, alza il tiro: "L'Ucraina potrebbe diventare russa". "Gran parte già ci si sente", dice Mosca. Il presidente Usa rilancia: "Kiev ci restituisca aiuti con 500 miliardi di terre rare". Libero Marc Fogel, l'americano che era detenuto in Russia. "Spero che questo sia l'inizio di un rapporto in cui possiamo porre fine a quella guerra", le parole di Trump.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: