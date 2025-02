Guerra Ucraina, restrizioni sull'elettricità dopo attacco russo. LIVE

"Restrizioni" all'approvvigionamento di elettricità sono state disposte dal governo di Kiev in seguito ad un attacco russo alle infrastrutture energetiche. "Il nemico ha lanciato un attacco contro gli impianti del gas e questa mattina il settore continua ad essere sotto attacco - ha scritto il ministro dell'Energia, German Galushchenko, sui social -. Per minimizzare le potenziali conseguenze per il sistema energetico, l'operatore del sistema di trasmissione sta applicando con urgenza restrizioni all'approvvigionamento energetico". In un'intervista a Fox News, il presidente americano Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità che l'Ucraina "possa essere russa un giorno". "Potrebbero fare un accordo, e potrebbero non farlo - ha detto -. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non esserlo". Il piano-Trump per la pace in Ucraina "non è ancora pronto" e non sarà presentato "questa settimana", né a Bruxelles dove si terrà la ministeriale Difesa della Nato - e vi sarà il debutto del capo del Pentagono Pete Hegseth - né a Monaco, dove JD Vance guiderà la delegazione Usa alla Conferenza sulla Sicurezza. Lo afferma un alta fonte diplomatica alleata.

