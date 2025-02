Zelensky: "Putin non si prepara a negoziati ma a continuare guerra"

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che il leader russo Vladimir Putin non si sta preparando ai negoziati, bensì alla continuazione della guerra, e non solo contro l'Ucraina: in particolare, i russi stanno aumentando il loro esercito di oltre 100 mila soldati. Zelensky. "Ora sappiamo - dice il Presidente ucraino - che i russi stanno creando nuove divisioni, sviluppando una nuova produzione militare. Ovviamente, la loro cooperazione con la Corea del Nord continuerà ad espandersi. Sfortunatamente, Mosca sta anche diffondendo tecnologie di guerra moderne in quella regione, in particolare tecnologie dei droni. Questo significa una cosa semplice: Putin non si sta preparando affatto ai negoziati, non all'avvento della pace, ma alla continuazione della guerra, e non solo contro di noi, contro l'Ucraina. Stanno ora incrementando il loro esercito di oltre 100.000 soldati.

