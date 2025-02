Papa: "No a spirito di guerra". Poi si ferma: "Difficoltà nel respiro"

Nonostante la bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi, il Pontefice ha voluto essere presente alla messa per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di sicurezza. Ha iniziato a leggere l’omelia, per poi interrompere la lettura e affidarla ad un collaboratore. Poi l'appello ai militari: "Vi chiedo per favore di vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra; vigilare per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumore delle armi"

"Non coltivate lo spirito di guerra, preghiamo per la pace". Questo il messaggio di Papa Francesco, ancora affaticato per la recente bronchite, lanciato in piazza San durante la messa in occasione del Giubileo delle Forze Armate, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto.

L'appello per la pace

"Vorrei esortarvi a non perdere di vista il fine del vostro servizio e delle vostre azioni: promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre", ha detto il Papa durante la messa. "Vi chiedo per favore di vigilare - ha affermato nell'omelia - vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra; vigilare per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumore delle armi; vigilare per non essere mai contaminati dal veleno della propaganda dell'odio, che divide il mondo in amici da difendere e nemici da combattere". "Siate invece testimoni coraggiosi dell'amore di Dio Padre, che ci vuole fratelli tutti. E, insieme, camminiamo per costruire una nuova era di pace, di giustizia e di fraternità", ha aggiunto il Pontefice. E ancora: "Preghiamo per la pace, nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele, Myanmar, in tutto il Medio Oriente, nel Kivu, Sudan. Tacciano ovunque le armi e si ascolti il grido dei popoli, che chiedono pace".