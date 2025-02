Papa Francesco di nuovo raffreddato, oggi non legge la catechesi

Ancora un forte raffreddore per Papa Francesco. Il Pontefice non è riuscito a leggere la catechesi, affidandosi oggi a un suo collaboratore. Difficile parlare per lui a causa del suo stato di salute, come detto da lui stesso durante l'intervento. Alla fine Bergoglio ha pronunciato la sintesi della catechesi in lingua spagnola, così come i saluti ai pellegrini di lingua italiana durante i quali c'è stato l'appello a pregare per i popoli che vivono in guerra. "Pensiamo ai Paesi che soffrono la guerra: la martoriata Ucraina, Israele, Sudan, tanti Paesi che stanno soffrendo lì. Ricordiamo gli sfollati della Palestina e preghiamo per loro", ha detto il Papa, pronunciando personalmente questo appello, alla fine dell'udienza generale.