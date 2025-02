Giubileo delle Forze Armate 8 e 9 febbraio 2025 a Roma: iniziative ed eventi

Nell'ambito delle celebrazioni indette dallo Stato Vaticano in vista del prossimo Giubileo Ordinario 2025, sono state programmate due giornate dedicate agli appartenenti alle Forze armate, di Polizia e di Sicurezza. L'otto e il nove febbraio 2025, ci sarà infatti il “Giubileo dei militari", evento al quale, su base volontaria, potranno partecipare anche i marinai insieme alle loro famiglie. Nel Giubileo delle Forze armate verrà ricordata la figura straordinaria di Salvo D’Acquisto, carabiniere che si sacrificò per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento nazista nel 1943. Ha fatto un decisivo passo in avanti la sua causa di beatificazione. E presto si potrebbe giungere alla dichiarazione, da parte del Papa, della venerabilità del brigadiere.

Gli eventi in programma

Per l'otto febbraio (dalle ore 08.00 alle 18.00) sono previsti l'arrivo e la sistemazione dei “Pellegrini" e l'attraversamento della Porta Santa nelle quattro Basiliche Maggiori di Roma (San Pietro, San Giovanni in Laterano; San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore); mentre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 è stato organizzato per i partecipanti un concerto bandistico di benvenuto che si terrà in Piazza del Popolo. Per domenica nove febbraio 2025, invece, ci sarà alle ore 10.30 la celebrazione della Santa Messa, in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco.