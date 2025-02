Trump: "Controllo Usa di Gaza a lungo, sarà riviera Medioriente". LIVE

"Tutti vogliono vedere la pace nella regione", il che "significa una vita migliore per i palestinesi: una vita migliore non è necessariamente legata allo spazio fisico in cui ti trovi oggi. Una vita migliore riguarda migliori opportunità, migliori condizioni finanziarie, migliori aspirazioni per te e la tua famiglia". Lo ha affermato l'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sostenendo che l'intenzione di Donald Trump di prendere il controllo di Gaza, e trasferire per sempre i palestinesi, "darà speranza". Trump, ha proseguito Witkoff, "sta dicendo al Medio Oriente che il modo in cui sono state fatte le cose negli ultimi 50 anni non è stato quello corretto e le cambierà le cose perché non hanno funzionato". "Sta anche dicendo al Medio Oriente che vuole essere trasparente con il popolo palestinese: Gaza oggi è inabitabile e probabilmente lo sarà per almeno i prossimi 10 o 15 anni. Questo è quanto lavoro deve essere fatto".