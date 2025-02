Piano Trump per Gaza "Riviera", dissenso nel mondo arabo. LIVE

"Gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza, un controllo a lungo termine che porterà stabilità al Medio Oriente, Gaza sarà la rivière del Medio Oriente". Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa con Benjamin Netanyahu ribadendo che "i palestinesi devono lasciare Gaza e vivere in altri Paesi in pace, Gaza è un simbolo di morte e distruzione per decenni, i palestinesi vogliono tornarci perché non hanno alternative". Per Hamas il piano di Trump è "ridicolo" e "assurdo": "Qualsiasi idea di questo tipo può infiammare la regione" ha dichiarato un funzionario del gruppo fondamentalista. Contrari anche l'Egitto e la Giordania. Per l'Ue la Striscia di Gaza "è parte integrante di un futuro Stato palestinese".

