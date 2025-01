Guerra Ucraina, Zelensky: "Russia sia costretta alla pace". LIVE

"Ricevo aggiornamenti ogni ora sulla situazione a Sumy", dove vi è stato "un attacco russo" con "un edificio residenziale che è stato distrutto e nove persone che sono state uccise". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. "La Russia deve essere costretta alla pace. La causa di questa guerra è lì, in Russia", aggiunge Zelensky osservando come la Russia voglia "distruggere la vita di molte famiglie". "Ogni attacco di questo tipo richiede una risposta da parte del mondo: il terrorismo non può rimanere impunito", conclude il leader ucraino.

