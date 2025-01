Rilascio-show degli ostaggi, Israele contro Hamas: "Crudeltà disumana"

Caccia israeliani hanno effettuato la notte scorsa una serie di attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah nella Valle della Beqaa, nel Libano orientale. Gli obiettivi, secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane citate dal Times of Israel, "rappresentavano una minaccia per il fronte interno e le truppe israeliane". Tra i bersagli colpiti, una struttura militare con un sito sotterraneo di produzione di armi e infrastrutture ai valichi di frontiera tra Siria e Libano che il gruppo utilizzava per il contrabbando di armi. Gli attacchi sono stati effettuati dopo il lancio ieri da parte di Hezbollah di un drone di sorveglianza contro Israele, in violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Il drone è stato intercettato