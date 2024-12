Guerra Ucraina, Kiev: nella notte abbattuti 27 droni russi su 49. LIVE

"L'Ucraina non chiede missioni di pace, ma armi, difesa e supporto aereo. Dobbiamo garantirlo". Lo ha dichiarato Margus Tsahkna, ministro degli Esteri dell'Estonia, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. "Dobbiamo discutere quali saranno le garanzie di sicurezza se la pace arriverà, e l'Europa deve esserne parte. Ma il fatto è che Putin non ha cambiato obiettivi. Dobbiamo supportare l'Ucraina adesso, perché sta combattendo e la pace deve essere giusta e duratura. La migliore e più efficiente garanzia di sicurezza è l'ingresso di Kiev nella Nato ma, in ogni caso, dobbiamo essere pronti a partecipare. In realta' gli ucraini non stanno chiedendo alcun tipo di missione in questo momento. Chiedono armi, difesa aerea, supporto", ha evidenziato. "Sono felice che siamo riusciti a concordare il 15esimo pacchetto di sanzioni, ma non sono felice che non siamo in grado di trovare un accordo sul Fondo europeo per la pace. Dobbiamo dare questi 6 miliardi di euro all'Ucraina il prima possibile, perché dobbiamo capire che mentre ci godiamo il Natale Putin sta spingendo molto. E credo che i maggiori attacchi contro le infrastrutture energetiche e contro la popolazione in Ucraina siano in corso. Dobbiamo comprendere anche questo aspetto se parliamo di qualsiasi tipo di iniziativa di pace. Non ci può essere un'iniziativa di pace senza l'Ucraina e senza l'Europa. Come Paesi europei dobbiamo impegnarci di più in questo processo, perché stiamo creando l'architettura di sicurezza anche per noi", ha concluso.