Costa-Kallas in visita a Kiev. Zelensky: Tregua solo con la Nato. LIVE

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e l'alto commissario Ue Kaja Kallas sono stati in visita a Kiev. Costa, nel corso della sua prima conferenza stampa da rappresentante dei 27 Paesi membri dell'Ue, è stato cristallino: "Saremo al vostro fianco fino a quando sarà necessario". Volodymyr Zelensky, ora che la parola tregua ha iniziato a fare capolino nel discorso pubblico, ha messo le cose in chiaro: "Il cessate il fuoco sarà possibile solo se riceveremo prima le armi necessarie per difenderci e l'invito ad entrare nella Nato, che è fondamentale per la nostra esistenza". La situazione sul campo resta difficile, senza dubbio, ma l'obiettivo è tagliare la testa al serpente una volta per tutte. "Perché se avremo un conflitto congelato senza una posizione forte per l'Ucraina, Putin tornerà all'attacco e cercherà di distruggerci totalmente", ha spiegato Zelensky. Ecco perché la sequenza è fondamentale. Prima le garanzie di sicurezza - e la capacità di potersi difendere - e poi i negoziati, eventualmente con la tregua. Da un lato la Russia - "non mi interessa quale assassino si siederà al tavolo, per me sono uguali", ha sottolineato aspramente Zelensky - e dall'altro l'Ucraina affiancata dalla Nato e dall'Ue.