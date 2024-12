Ucraina, raid su regione Zaporizhzhia, danni a infrastrutture. LIVE

Diverse infrastrutture sono state distrutte la notte scorsa in un attacco delle forze russe nella parte controllata dall'Ucraina della regione di Zaporizhzhia, nel sud del Paese: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione regionale installata da Kiev, Ivan Fyodorov, come riporta Ukrinform. Fyodorov non ha fornito alcun dettaglio sui siti colpiti, né ha precisato quanti siano stati distrutti.