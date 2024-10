Ucraina Russia, video soldati nordcoreani con equipaggio russo. LIVE

Il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni di Kiev ha pubblicato un video che mostra i soldati nordcoreani equipaggiati con attrezzature russo. Il dipartimento afferma che il video non ha più di 72 ore. Secondo quanto riferito, i fatti ripresi nel video si svolgono nel campo di addestramento Sergeevskij nell'Estremo Oriente russo. Ieri la conferma sui soldati nordcoreani a sostegno della guerra della Russia contro l'Ucraina è arrivata dal National Intelligence Service (Nis), l'agenzia degli 007 di Seul dopo la denuncia del leader ucraino Voldymyr Zelensky. La Russia ha restituito 95 militari russi dal territorio controllato da Kiev e in cambio sono stati liberati 95 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine (AFU). Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Rilasciato anche l'attivista ucraino per i diritti umani e noto giornalista Maxim Butkevich. Il canale Telegram russo Fighterbomber ha condiviso sul social alcune foto scattate da vicino ai militari dell'aeronautica militare italiano mentre pilotano caccia nella regione di Kaliningrad. ''Nella regione speciale di Kaliningrad tutto è abbastanza stabile - recita il post - Gli Eurofighter italiani sono venuti a vedere i nostri bellissimi aerei e a mettersi in mostra''.





