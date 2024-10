Netanyahu: "Libano rischia fine di Gaza". Giallo su morte Safieddine

"Potete salvare il Libano prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà distruzione e sofferenza, come vediamo a Gaza", dice il premier Netanyahu in un messaggio ai libanesi, confermando che è stato eliminato il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah. Conferma smentita dall'Idf. Israele ha allargato l'operazione di terra nel sud del Paese fino alla zona dove si trovano i soldati italiani di Unifil in massima allerta