Sei persone sono state accoltellate da un uomo in moto nella città nel centro del Paese. La polizia ha riferito di aver "neutralizzato" il colpevole, affermando che si è trattato di "un attacco terroristico in quattro luoghi diversi"

Sei persone sono state accoltellate a Hadera, città nel centro di Israele. La polizia ha riferito di aver "neutralizzato" il colpevole, affermando che si è trattato di "un attacco terroristico in quattro luoghi diversi durante il quale sei persone sono state accoltellate". Secondo il Times of Israel, i filmati che circolano online mostrano un uomo, presumibilmente un sospettato, che viene colpito e arrestato. (GUERRA IN MEDIORIENTE: LIVEBLOG)



Tre feriti in condizioni gravi

L'aggressore sarebbe stato su una motocicletta quando ha accoltellato i passanti in vari punti della città per poi fuggire. Magen David Adom, l'equivalente israeliano della Croce Rossa, ha riferito prima che "diverse persone ferite a vario grado, alcune in modo grave". L'Hillel Yaffe Medical Center ha poi confermato che sei persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale, tra cui due in condizioni critiche, tre in gravi condizioni e una in condizioni moderate.