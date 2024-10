Ucraina Russia, Zelensky: “Pace ma senza cedere su territori". LIVE

La Bielorussia vuole coesistere in modo pacifico con l'Ucraina. A sostenerlo è il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, che parla della ricostruzione. "Non abbiamo bisogno di questa escalation - ha detto - Non abbiamo intenzione di entrare in guerra con gli ucraini". Lukashenko ha assicurato che le autorità della Bielorussia faranno "tutto il possibile" per coesistere in modo pacifico. "La nostra gente vive lì", ha sottolineato. Ma ha anche detto che, nel caso di un aumento della presenza militare al confine, la Bielorussia risponderà con la militarizzazione del suo confine.