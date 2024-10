Guerra Ucraina, abbattuti 8 droni sulla regione russa di Belgorod LIVE

Putin ribadisce la volontà di raggiungere tutti gli obiettivi, il presidente uscente della NATO Jens Stoltenberg esorta gli alleati a fornire maggiori aiuti militari all'Ucraina e a non fermarsi davanti a quella che definisce sconsiderata retorica nucleare russa, riferendosi alla minaccia del Cremlino di rispondere ad un attacco se sostenuto da una potenza nucleare. Nel secondo anniversario dell'annessione delle quattro regioni ucraine i territori di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk che con il referendum, non riconosciuto dalla comunità internazionale del 30 settembre 2022, sono state integrate nel territorio russo. nulla o poco cambia nelle posizioni della NATO e del Cremlino. In un videomessaggio Putin chiarisce non solo il Donbass, ma anche la Crimea e le altre regioni russe erano considerati obiettivi e quanto accaduto poi, sostiene, conferma la necessità di un'operazione militare speciale delle forze russe in Ucraina.