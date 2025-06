Colombia, attentato con autobomba al casello autostradale: 2 morti

Continua la scia di attentati che sta scuotendo la Colombia nelle ultime settimane. Almeno due persone sono morte nella notte di oggi per l'esplosione di un'autobomba al casello autostradale tra il comune di Riohacha e Maicao, nel dipartimento settentrionale di La Guajira. L'attacco sarebbe stato rivendicato dall'organizzazione armata Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) che, secondo quanto affermano le autorità, avrebbe lasciato sul posto volantini e bandiere. L'attentato arriva a qualche settimana dall'attacco al precandidato presidenziale di estrema destra Miguel Uribe e alle esplosioni nel dipartimento dei Cauca in cui hanno perso la vita 7 persone.

Sindaco di Maicao: "Sono intimidazioni"

Le immagini dell'attentato rivelano l'utilizzo di una potente carica esplosiva che ha provocato la distruzione quasi completa dell'intero casello. Il sindaco di Maicao, Miguel Felipe Aragón, ha affermato in dichiarazioni rilascate all'emittente Blu Radio che l'Eln "sta cercando di intimidire la popolazione del dipartimento, dove un attacco di questo tipo non si registrava da molti anni". Le vittime dell'attentato, avvenuto passata la mezzanotte tra venerdì e sabato in un momento di scarso movimento veicolare, sono un'impiegata del casello e un agente di transito.