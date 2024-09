Ucraina Russia, Zelensky: “Trump ha assicurato che ci sosterrà". LIVE

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto in un discorso serale: "Stiamo tornando a casa dagli Stati Uniti. Molti compiti sono stati assolti durante la visita. Ringrazio il presidente Biden per il più grande pacchetto di aiuti di sempre, di quasi 8 miliardi di dollari, che include armi per il fronte e difese aeree per le nostre città e l'espansione della missione di addestramento per gli F-16". Lo si legge sul sito ufficiale della presidenza ucraina e sui media ucraini. "Ho presentato il Piano per la Vittoria e siamo rimasti d'accordo che discuteremo i prossimi passi con i nostri alleati nel formato Ramstein in Germania, Ottobre è tempo di decisioni", ha aggiunto Zelensky, che in un passo successivo ha detto: "Ringrazio il Congresso degli Stati Uniti per il risoluto appoggio e la volontà di aiutarci, di aiutarci a vincere. Senatori e membri della Camera dei rappresentanti e chiunque vede quanto si possa fare insieme. Abbiamo ricevuto pieno appoggio alla nostra strategia di avvicinamento alla pace, attraverso la forza".