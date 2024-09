Guerra Ucraina Russia: raid Mosca su Dnipro, tre attacchi su Kharkiv

Le forze russe hanno lanciato tre attacchi su Kharkiv ferendo almeno 15 persone, tra cui tre bambini. Lo rende noto il sindaco della seconda città più grande dell'Ucraina, Ihor Terekhov, riferendo che otto persone sono state curate in ospedale. La polizia di Kharkiv, citata dall'emittente pubblica Suspilne, ha affermato che gli attacchi hanno colpito tre diversi quartieri della città. Un assalto ha colpito un'area esterna a un ospedale e il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha riferito che quattro dei feriti erano pazienti della struttura. Più a sud-est nella regione di Kharkiv, nel villaggio di Kivsharivka, un altro attacco russo ha ucciso due persone e ne ha ferite altrettante, secondo quanto riferito dalla polizia. E nella regione meridionale di Kherson, in parte controllata dalle forze russe, una donna è morta in un bombardamento russo.