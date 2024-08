Guerra Israele-Hamas, cauto ottimismo sui negoziati per tregua. LIVE

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è atteso oggi in Israele, mentre i mediatori cercano di consolidare un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Al suo decimo viaggio in Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas dopo il brutale attacco ai kibbutz del 7 ottobre, Blinken dovrebbe incontrare i leader israeliani prima che i colloqui sulla tregua e il rilascio degli ostaggi riprendano al Cairo nei prossimi giorni dopo il round di questa settimana a Doha. I mediatori statunitensi, qatarioti ed egiziani hanno dichiarato che i negoziati per concludere un cessate il fuoco stanno facendo progressi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che si è "più vicini che mai". Hamas, per bocca di un membro dell'ufficio politico, Sami Abu Zuhri, ha smorzato il cauto ottimismo di Washington dichiarando che parlare di segnali di progresso Doha e' solo "un'illusione". Dopo che i mediatori hanno annunciato di aver avanzato una "proposta ponte" per colmare le lacune rimanenti tra le parti in guerra, Hamas ha affermato di aver respinto le "nuove

condizioni" poste da Israele e ha chiesto che fosse implementato un piano delineato da Biden a fine maggio.

Prima che Blinken partisse per Tel Aviv ieri sera, l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto "forti pressioni" su Hamas per raggiungere una svolta. Il gruppo palestinese, cosi' come alcuni analisti e dimostranti israeliani, ha accusato Netanyahu di aver ostacolato un accordo per salvaguardare la sua coalizione di governo di estrema destra. In Israele, Blinken cercherà di "concludere l'accordo per un cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi e detenuti", ha affermato il dipartimento di Stato. Il piano in tre fasi proposto - che Biden ha delineato il 31 maggio ma attribuito a Israele - congelerebbe i combattimenti per sei settimane iniziali e porterebbe al rilascio di ostaggi e prigionieri.