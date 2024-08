Bambino morto a Parma, era arrivato da Gaza gravemente ferito

Il piccolo è morto per un arresto cardiaco mentre era in ambulanza e faceva parte del gruppo dei 16 bambini arrivati all'aeroporto di Bologna con un'evacuazione medica coordinata dalla protezione civile

Un bambino di sei mesi, in arrivo dalla Striscia di Gaza, è morto ieri sera durante il trasporto in ambulanza dall'aeroporto di Bologna all'ospedale Niguarda di Milano. Ne ha dato notizia la Regione Emilia-Romagna. Il piccolo, morto per un arresto cardiaco mentre era in ambulanza all'altezza di Parma, faceva parte del gruppo dei 16 bambini arrivati la sera dell'8 agosto all'aeroporto di Bologna con un'evacuazione medica coordinata dalla protezione civile.