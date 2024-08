Gaza, gemelli neonati uccisi da una bomba. Il padre era a registrarli

Mohamed Abuel-Qomasan era andato a ritirare il certificato di nascita del bimbo e della bimba, quando un vicino lo ha chiamato per dirgli che la sua casa, nei pressi della città di Deir al-Balah, nella parte centrale della Striscia, era stata bombardata. Nel raid sono rimasti uccisi Asser e Ayssel, la madre dei due bimbi, Arafa, che li aveva partoriti quattro giorni prima, e la nonna

Asser e Ayssel, due gemellini di soli quattro giorni, sono rimasti uccisi in un raid israeliano a Gaza, mentre il padre era andato a registrare la loro nascita. La storia, l'ennesimo strazio che arriva dalla Striscia, viene raccontata da diversi media internazionali, tra cui il Guardian , che rilanciano una notizia data dall'Associated press. Il padre dei neonati, Mohamed Abuel-Qomasan era andato a ritirare il certificato di nascita del bimbo e della bimba, quando un vicino lo ha chiamato per dirgli che la sua casa, nei pressi della città di Deir al-Balah, nella parte centrale della Striscia, era stata bombardata. Nel raid di ieri sono rimasti uccisi Asser e Ayssel, la madre dei due bimbi, Arafa, una farmacista che li aveva partoriti quattro giorni prima, e la nonna. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, dall'inizio della guerra seguita all'attacco del 7 ottobre, sono rimasti uccisi 115 neonati tra le circa 40mila vittime dell'operazione israeliana (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO) .

Il messaggio di Hamas via Telegram

'Quale reato avevano commesso Ayssel e Asser?': è la domanda che si pone il ministero della Sanità di Hamas riferendosi alla morte dei neonati. "I gemelli Ayssel e Asser Abu Al-Qumsan avevano quattro giorni, erano nati nei giorni di guerra che non hanno dato loro il tempo di capire chi, perché e per quale motivo è stata loro tolta l'innocenza", si legge nel messaggio pubblicato su Telegram. Hamas ricorda che al momento dell'attacco il padre dei piccoli "stava completando le procedure per l'emissione dei certificati di nascita" e aggiunge: "la loro madre ha abbracciato i suoi due figli di fronte al bombardamento di cannoni e aerei".