Leader di Hamas assassinato a Teheran: le reazioni internazionali

Ismail Haniyeh è rimasto vittima di un raid sull'edificio in cui si trovava. Dirigente Hamas: "Atto codardo, non passerà sotto silenzio". Abu Mazen invita i palestinesi a "resistere all'occupazione israeliana". La Turchia: "Vergognoso assassinio". Mentre il Qatar avverte: "Pericolosa escalation"

Sale la tensione internazionale dopo che il 31 luglio Hamas ha comunicato la morte del suo leader, Ismail Haniyeh, in seguito a un raid israeliano contro la sua residenza a Teheran. Haniyeh era capo dell'ufficio politico di Hamas dal 2017 ed era stato primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e capo dell'amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017. Parla di “atto codardo” che “non passerà sotto silenzio”, Musa Abou Marzouk, uno dei maggiori dirigenti di Hamas, in una delle prime dichiarazioni. Dopo l’attacco, l’Iran ha anche tenuto una riunione di emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale nella residenza del leader supremo, Ali Khamenei (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA).