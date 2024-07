Ismail Haniyeh, chi era il leader di Hamas ucciso da Israele a Teheran

Soprannominato Abu Abed, era nato il 29 gennaio 1962 in un campo profughi a Gaza. Aveva studiato prima nelle scuole gestite dall'UNRWA e poi presso l'Università islamica di Gaza. Si era laureato in lingua e letteratura araba.Verso la fine degli anni '80 era finito in carcere per i movimenti di protesta delle prime Intifade. Dal 2006 al 2007 è stato primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese, dal 2017 era capo dell'ufficio politico di Hamas