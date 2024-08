Kiev avanza ancora nel Kursk. Mosca accusa la Nato

Le forze ucraine hanno distrutto un ponte sul fiume Seim nel distretto di Glushkovsky della regione russa di Kursk. Lo ha detto alla Tass un rappresentante regionale di polizia. Gli insediamenti sotto controllo sono oltre 80, compresa la cittadina di Sudzha, una ventina di chilometri dal confine, e Kiev ha quindi deciso di stabilire un ufficio di comando affidato al generale Eduard Moskalyov "per mantenere l'ordine e assicurare i bisogni della popolazione". A Mosca intanto, dove il presidente Vladimir Putin ha riunito il Consiglio di sicurezza per discutere "nuove soluzioni tecniche" da applicare nel conflitto, il principale consigliere dello zar del Cremlino, Nikolai Patrushev, ha puntato l'indice contro l'Alleanza atlantica. "E' stato l'Occidente a portare al potere la giunta criminale in Ucraina.

I Paesi Nato hanno inviato armi e istruttori militari in Ucraina, continuano a fornire informazioni d'intelligence e controllano le azioni dei gruppi neonazisti. E l'operazione nella regione di Kursk è stata pianificata con la partecipazione della Nato e dei servizi speciali occidentali", ha tuonato Patrushev.





Gli approfondimenti:

