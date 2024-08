Cittadina russo-americana condannata a 12 anni per tradimento

Condanna a 12 anni per donazione di 50 dollari

Come riferito dai famigliari, Ksenia Karelina che da anni vive a Los Angeles, aveva donato 51,80 dollari all'ente di beneficenza con sede a New York "Razom for Ukraine" poco dopo che la Russia aveva lanciato la sua offensiva militare su vasta scala nel 2022. Nel febbraio scorso è tornata in Russia per visitare la famiglia – a circa 1600 km da Mosca - e lì, secondo le prime ricostruzioni, è stata accusata dal servizio di sicurezza e arrestata. Inizialmente è stata trattenuta per 14 giorni dopo essere stata arrestata per "teppismo". Trascorso questo primo periodo di detenzione, però, non è stata rilasciata perché l’accusa nel frattempo era diventata “alto tradimento”. La Russia usa arrestare cittadini stranieri per reati minori prima di accusarli di reati più gravi come tradimento o spionaggio.